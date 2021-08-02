Рязань, 2 августа, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Судебный штраф назначен заместителю председателя одного из сельскохозяйственных производственных кооперативов, по вине которого погиб трёхлетний ребёнок в селе Вышгород Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 2 августа в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Суд

Осенью 2020 года обвиняемый выкопал около коровника фермы яму глубиной около 1,5 метра — нужно было устранить засор трубы водоотведения, произошедший из-за обвала грунта. После окончания ремонтных работ яму не огородили, в неё 10 декабря 2020 года упал трёхлетний мальчик, сын работников фермы, и захлебнулся.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть малолетнего». В ходе следствия обвиняемый в полном объёме признал свою вину и загладил причинённый преступлением вред, отметили в СК.

Судья, учитывая все обстоятельства, вынес постановление о прекращении уголовного дела с назначением обвиняемому судебного штрафа в размере 50 тысяч рублей.