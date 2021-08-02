Красногорск, 2 августа, 2021, 16:22 — ИА Регнум. До конца 2021 года 347 школ Подмосковья получат новую компьютерную технику. Такие цифры 2 августа приводятся на сайте правительства Московской области.

За компьютером

Техника поступит в школы в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». При этом зампред правительства — министр социального развития Московской области Ирина Каклюгина отметила, что речи о замене очного обучения на электронное в регионе не идет.

«В образовательных организациях появятся новые компьютерные классы, учебные кабинеты будут оснащены интерактивными досками, проекторами и телевизорами. Кроме этого, в рамках эксперимента на федеральной платформе появится верифицированный образовательный контент», — сказала Каклюгина.