Воронеж, 2 августа, 2021, 16:15 — ИА Регнум. Прокуратура Воронежской области уточнила данные пострадавших в результате ДТП с автобусом в Воронеже 2 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Маршрутка. Воронеж

По данным прокуратуры региона, в результате автоаварии пострадали пять человек, в том числе 17-летняя девушка. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. По предварительным данным, причиной аварии стало ухудшение самочувствия водителя автобуса — по словам очевидцев, он потерял сознание. Сведения о полученных им телесных повреждениях и состояние здоровья в настоящий момент уточняются.

Прокуратура Центрального района Воронежа организовала проверку исполнения законодательства о транспортной безопасности и пассажирских перевозках.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла днём на улице Плехановской — автобус №80 с пассажирами совершил наезд на препятствие. Изначально сообщалось о госпитализации троих пассажиров.