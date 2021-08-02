Ростов-на-Дону, 2 августа, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности РФ задержала двоих жителей Ростовской области, подозреваемых в хищении 12 млн рублей у Министерства обороны России.

Victor Задержание

В мошенничестве подозреваются один из учредителей и главный бухгалтер компании «Югспецстрой», занимавшейся строительством на военных объектах. По делу проведено более двух десятков обысков.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей. Следователи изучают изъятую документацию и компьютерную технику.