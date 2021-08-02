Токио, 2 августа, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Разработчики из Team Asobi работают над «своей самой амбициозной игрой за всё время». Об этом сообщается 2 августа на официальном сайте студии.

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Подробности будущего проекта пока не раскрываются. Сейчас студия ищет 13 новых сотрудников для реализации своих планов.

Team Asobi наиболее известна играми-платформерами из серии Astro. В неё входят Astro Bot Rescue Mission и Astro's Playroom.