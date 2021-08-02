Казань, 2 августа, 2021, 16:24 — ИА Регнум. В столице Татарии дополнительно развернут специальные сельхозярмарки, которые будут работать до стабилизации цен в магазинах. Первые торговые площадки откроются 7 августа, сообщает мэрия.

Bashkortostan.ru Сельхозярмарка

Овощные ярмарки позволят по доступным ценам обеспечить горожан необходимыми продуктами. Планируется, что лук и свекла будут продаваться за 15 рублей/кг, картофель — 20 руб./кг, морковь — 30 руб./кг, капуста — 25 руб./кг.

Торговля будет организована еженедельно по субботам с 06:00 на пяти площадках.

Со слов председателя комитета потребительского рынка Руслана Фазылянова, торговля в таком формате продлится до стабилизации цен на овощную продукцию на предприятиях торговли либо до 11 сентября, когда начнут работать традиционные осенние сельскохярмарки.

ИА REGNUM напоминает, цены на сезонные овощи в Рязанской области власти намерены отрегулировать с помощью ярмарок.

Читайте также: Калужские власти надеются на снижение цен на овощи местных производителей