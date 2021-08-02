Москва, 2 августа, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Певица DEAD BLONDE (настоящее имя — Арина Буланова) ответила на заявление блогера Егора Шипа о записи их совместной песни. Об этом сообщило издание Elle Girl.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

Певица опровергла новость о совместной работе над песней. По словам Булановой, она не знает «кто такая ДЭНДБЛОНДЭ», а сама она «точно не планирует фита с Егором Шипом».

Ранее Егор Шип заявил, что сингл «Глаза фонари» запишет с певицей ДЭНДБЛОНДЭ, а не с одним из своих подписчиков, как он обещал. Этим решением блогер расстроил фанатов.