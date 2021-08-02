Красногорск, 2 августа, 2021, 16:10 — ИА Регнум. На данный момент в Подмосковье работодатели ищут порядка 43 тыс. сотрудников рабочих специальностей. Об этом РИАМО 2 августа сообщила зампред правительства — министр социального развития Московской области Ирина Каклюгина.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Газета с вакансиями

В числе наиболее востребованных рабочих профессий на территории региона она назвала подсобных рабочих, уборщиков производственных и служебных помещений, грузчиков, водителей автомобилей.

«По данным рабочим направлениям средняя заработная плата составляет от 20 тыс. до 35 тыс. рублей ежемесячно. Всего на учете в службе занятости в Московской области состоят 69 тыс. безработных человек. Уровень регистрируемой безработицы по региону составляет 1,66%», — сказала Каклюгина.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства России Михаил Мишустин до конца 2021 года продлил действие упрощенного порядка регистрации безработных граждан.