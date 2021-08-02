Ханты-Мансийск, 2 августа, 2021, 16:08 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 197 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (58 случаев), сообщает 2 августа региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 198 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 2 августа в Югре зарегистрировано 65 740 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 61 825 человек, 950 пациентов с COVID-19 скончались (на четыре человека больше, чем днём ранее).