Киев, , 16:07 — REGNUM Рано или поздно Крым вернётся в состав Украины, это всего лишь вопрос времени и Киев этого момента дождётся. Об этом в интервью Youtube-каналу «Кисельные берега» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

Он напомнил о Франции, которая в результате франко-прусской войны лишилась Эльзаса, однако спустя несколько десятилетий «вернула его под свой контроль».

«Французская элита чётко знала, что она сделает при первой же возможности — это вернёт Эльзас и Лотарингию», — сказал высокопоставленный дипломат, добавив, что Украине следует вести ту же политику.

«Как писали во время аннексии, «главное вернуться в Россию, а так хоть камни с неба» — пожалуйста, будут и камни с неба, много чего будет. Мы дождемся своего времени», — подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведённого в марте 2014 года после госпереворота на Украине. Официальный Киев по-прежнему считает Крым своей территорией, «временно оккупированной агрессором», и не теряет надежды вернуть полуостров под свою юрисдикцию, не исключая силового пути.

Ранее бывший украинский президент и лидер украинской партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко заявил, что уже в 2022 году Крым будет отобран у России и станет украинской территорией. В Крыму на это ответили, что Украине не удастся получить полуостров обратно, назвав все намерения и обещания властей и политиков по этому вопросу бессмысленными.