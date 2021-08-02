Пенза, 2 августа, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Развитие эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом, показало, что в Пензенской области необходимо укреплять инфекционную службу, а для этого необходимы дополнительные возможности. Об этом в режиме видеоконференции 2 августа доложил врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко президенту России Владимиру Путину.

ИА REGNUM Путин

«Мы просим поддержать и включить в проект бюджета 2022−2024 годов строительство корпуса инфекционного отделения в нашей больнице специализированных видов помощи. Мы в свою очередь сейчас с учетом ситуации с COVID в этой больнице дополнительно развертываем станции по производству кислорода. И таким образом, у нас там создается хорошее ядро для того, чтобы лечить и легочные инфекции, которые сейчас идут с осложнениями из-за COVID, поэтому для нас это важно, для Пензенского региона», — заметил Мельниченко.

Сейчас в регионе складывается довольно напряженная ситуация в онкологии. В Пензенской области в год выявляют 7 тыс. онкологических заболеваний, это около 550 на 100 тыс. населения. Областной показатель превышает общероссийский на 23%. Соответственно, повышен показатель смертности от онкозаболеваний. COVID еще больше обострил ситуацию. Зачастую онкологические пациенты, заболевшие COVID-19, получали осложнения. Несмотря на то, что в Пензенской области есть онкоцентр, хирургических мощностей не хватает. Регион нуждается в строительстве отдельного хирургического корпуса, подчеркнул врио губернатора.

Также нужна глубокая диагностика. «Мы за счет регионального бюджета строим ПЭТ/КТ-центр, уже начнем строить в следующем году. Естественно, нам нужна аппаратура — сам ПЭТ/КТ, который бы позволил делать качественную диагностику и, соответственно, осуществлять лечение, избегать осложнений после онкологических операций, которые будут проводиться», — добавил Мельниченко.

Правительство Пензенской области просит поддержать те заявки, которые направлены для включения в федеральный бюджет. Это повысит качество лечения и отразится на уровне жизни жителей региона, считает врио губернатора.

Владимир Путин положительно ответил на просьбу Мельниченко и затронул тему качества воды, а также износа жилищно-коммунальной сферы, соответствующих сетей. Нужно обязательно поработать над этой инфраструктурой, поручил президент.

Также зашла речь о задолженности предприятий и учреждений за энергоресурсы, в том числе за газ. Президент попросил Мельниченко обратить внимание на эти проблемы.

«В целом, я полагаю, что вы абсолютно правильно выбрали приоритеты, и уверен, у вас все получится. Будем вам помогать, конечно», — резюмировал Путин.

ИА REGNUM напоминает, жители Пензенской области не первый год жалуются региональным властям на качество питьевой воды. Очередная такая просьба прозвучала во время прямой линии президента РФ Владимира Путина 30 июня.

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