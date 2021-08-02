Токио, 2 августа, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Обладатели консолей намеренно занижают рейтинг улучшенных версий игр Final Fantasy на сервисе Metacritic. Об этом 2 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно последним пользовательским рецензиям на Metacritic, игроки недовольны тем, что в ремастер-версии Final Fantasy, Final Fantasy II и Final Fantasy III нельзя поиграть на консолях. Сейчас оценка каждой из этих игр не достигает даже пяти баллов из десяти возможных.

Напомним, что улучшенные версии игр из серии Final Fantasy вышли в конце июля 2021 года. Их можно запустить только на PC, Android и iOS.