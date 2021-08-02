Москва, 2 августа, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Более 16 тысяч граждан России подали заявления об участии в онлайн-голосовании на выборах, которые состоятся в сентябре, заявила 2 августа на заседании ЦИК глава комиссии Элла Памфилова.

Line-tOodLinGfc Выборы

Памфилова «Сегодня, [2 августа], у нас начался сбор заявлений для тех, кто хочет поучаствовать в дистанционном электронном голосовании. На сей момент поступило 16 152 заявления».

Большая часть заявлений подано из Москвы — 11 904, 143 заявления — из Нижегородской области, 125 — из Мурманской области, 116 — из Ростовской области, 91 — из Ярославской области и 57 — из Курской области.

Кроме того, поступили заявления от тех, кто намерен голосовать с использованием механизма «Мобильный избиратель» по месту пребывания (а не регистрации). Таких заявлений поступило свыше 3,6 тыс.