Москва, 2 августа, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Сегодня, 2 августа, по данным на 15:30 по мск, котировки нефти марки Brent снижаются почти на 1%, отступая до $74,67 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Котировки черного золота за прошедшую неделю существенно подросли, и трейдеры искали повод для того, чтобы зафиксировать полученную прибыль. Повод, как водится, нашелся.

Сообщения о быстром распространении в Китае штамма «дельта» вызвали опасения новой волны коронавирусных ограничений.

В связи с тем, что Китай является крупнейшим импортером углеводородов, остановка производств и сокращение потребления в этой стране способны существенно повлиять на мировой спрос на топливо. На этом фоне участники рынка приступили к продажам, но сейчас цены уже отскакивают от минимумов.

Данное движение не получит серьезного развития. Китай уже наработал методы быстрой локализации заболевших, так что ограничения будут носить чисто локальный характер. Так что в ближайшее время страхи улягутся и рост нефтяных цен возобновится», — считает эксперт.

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