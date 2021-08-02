Сараево, , 16:27 — REGNUM Новый верховный представитель международного сообщества по Боснии и Герцеговине (БиГ) Кристиан Шмидт рад тому, что его предшественник Валентин Инцко ввел в законодательство страны норму о запрете отрицания «геноцида в Сребренице». Об этом Шмидт заявил 2 августа во время первого официального обращения к гражданам БиГ.

Кристиан Шмидт Thomas Lother

Шмидт заявил о том, что он рад «служить интересам» народов Боснии и Герцеговины и добавил, что его целью является «укрепление БиГ в качестве надежного партнера для других государств».

«Осуществление этой цели не будет односторонним процессом. Все, кто желает присоединиться к ЕС, должны придерживаться правил этого союза. А это не простая задача», — процитировал телеканал РТС слова Шмидта.

По его словам, общество в БиГ сможет осуществить прогресс, только если переосмыслит собственное прошлое. В качестве примера он выделил собственную страну — Германию. Шмидт напомнил, что эта страна была разделена, но после падения Берлинской стени она объединилась «не распавшись» на две части.

Напомним, что назначение Кристиана Шмидта на должность верховного представителя не было одобрено СБ ООН. Республика Сербская отказывается сотрудничать с ним, так как считает его нелегитимным представителем международного сообщества.