Рязань, 2 августа, 2021, 16:04 — ИА Регнум. В Рязанской области 2 августа подтверждено 123 новых случая заражения коронавирусом, что на два меньше, чем выявлено сутками ранее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной группе правительства региона. Выписаны после лечения 106 пациентов, шестеро скончались.

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С начала пандемии в Рязанской области COVID-19 подтвердился у 35 415 жителей. Показатель заболеваемости составил 3 186,26 на 100 тысяч населения, что в 1,3 раза ниже общероссийского. Справились с болезнью 32 903 человека.

По данным федерального оперштаба, 2 августа зарегистрировано шесть летальных исходов. Всего от осложнений в регионе скончались 808 ковид-пациентов.