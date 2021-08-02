Киев, 2 августа, 2021, 16:05 — ИА Регнум. До конца 2021 года нацбанку Украины придется повысить учетную ставку до 8,5−9%, сообщила 2 августа пресс-служба регулятора по итогам заседания комитета по монетарной политике.

Alexander Noskin Нацбанк Украины

ИА REGNUM напоминает, что в конце июля национальный банк Украины принял решение о повышении учетной ставки с 7,5% до 8%. До марта нынешнего года на Украине действовала учетная ставка в 6%, что является историческим минимумом для страны.

Сейчас подавляющее большинство членов комитета по монетарной политике ожидают, что к концу года национальному банку придется еще раз повысить учетную ставку, и потом сохранять ее на этом уровне ориентировочно до второго квартала 2022 года.

В сообщении отмечается, что вместе с другими мерами по ужесточению монетарной политики это позволит удержать под контролем инфляционные ожидания, ослабить инфляционное давление и привести инфляцию к цели 5% в 2022 году.

Напомним, что в июле национальный банк Украины опубликовал прогноз, согласно которому рост потребительских цен к концу 2021 года составит 9,6%. При этом в госбюджете страны на 2021 год заложенуровень инфляции на уровне 7,3%.