Екатеринбург, 2 августа, 2021, 16:15 — ИА Регнум. В Екатеринбурге вынесли приговор мигранту, который обвинялся в убийстве молодой женщины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

В 2019 году жительница Екатеринбурга 19-летняя Яна С. пропала без вести. Позже её тело нашли на обочине трассы под Белоярском (Свердловская область). Вскоре был найден подозреваемый — 32-летний мигрант из Узбекистана Лоченбек Н., работающий таксистом.

По версии следствия, мужчина влюбился в будущую жертву и пытался её опекать. Однако молодая женщина хотела найти себе сверстника и познакомилась с молодым человеком из Башкирии. После этого мигрант замыслил убить девушку. Сначала он избил её, после чего задушил с помощью петли. Чтобы скрыть труп, обвиняемый спрятал его на обочине одной из свердловских трасс, засыпав тело снегом и мусором.

Обвиняемому дали 9,5 лет колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Урале арестовали бизнесмена, избившего свою супругу.