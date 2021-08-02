Вашингтон, 2 августа, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Энтузиасты обнаружили в файлах игры Halo Infinite упоминание режима «королевская битва». Об этом 2 августа сообщает «Игромания».

343 Industries Halo Infinite

Речь идёт об аудиозаписи, на которой диктор произносит название нового режима. Добавим, что в 2019 году разработчики из 343 Industries заявляли, что не планируют вводить «королевскую битву» в Halo Infinite.

Релиз Halo Infinite должен состояться в декабре 2021 года. Игра выйдет на PC, а также консолях Xbox One и Xbox Series X/S.