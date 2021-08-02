Иваново, 2 августа, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Юбилей — 150-летие со дня основания — отмечает 2 августа города Иваново. Мероприятия ко Дню города в связи с эпидемиологической ситуацией будут проводиться в течение всего августа, сообщили в пресс-службе облправительства.

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Юбилейная программа начнётся 4 августа с открытия первой в России арт-резиденции на действующем железнодорожном вокзале. Первым арт-проектом в пространстве вокзала станет выставка современных художников, созданная из ивановских тканей. Выставка — первая часть масштабного арт-проекта «Ткань будущего».

6 августа у Дворца спорта состоится открытие экстрим-парка с памп-треком для велоспорта и зоной для экстремальных видов спорта. 21 августа в Иванове впервые пройдет уникальный международный проект «Велоночь» — к 150-летию города «Велоночь» объявляет Иваново музеем под открытым небом и приглашает в ночное индустриальное путешествие.

Главные мероприятия намечены на 28−29 августа. На набережной реки Уводь пройдет Большая городская праздничная ярмарка. Финалом первого дня работы ярмарки станет праздничный фейерверк. Также на протяжении всего августа в парке культуры и отдыха имени В. Я. Степанова будут проходить спортивные уик-энды — открытые тренировки и мастер-классы по различным направлениям спорта, фитнеса и культуры здорового образа жизни. В течение месяца в Иванове пройдет фестиваль граффити.