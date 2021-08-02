Вологда, 2 августа, 2021, 15:58 — ИА Регнум. В Вологодской области вакцинацию от коронавируса завершили 175 тысяч человек. Об этом в ходе оперативного совещания заявил губернатор региона Олег Кувшинников, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Двумя компонентами привиты 175 тысяч 41% от плана, который мы установили к 1 сентября. Напомню, для формирования коллективного иммунитета нам необходимо привить 60% взрослого населения», — заявил глава региона.

Всего с начала массовой вакцинации регион получил 236 тысяч доз вакцины, в том числе 18 тысяч доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».