Лондон, 2 августа, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Нестандартные манёвры российских подводных лодок проекта «Борей», которые «необычайно глубоко ныряют в Норвежском море поблизости от Британии», всерьёз встревожили британских военных.

Пресс-служба АО «ПО Севмаш» РПКСН проекта «Борей» — ядерный щит России, построенный на «Севмаше»

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О российских стратегических атомных подводных лодка проекта «Борей», «возможно вооружённые сверхзвуковыми ракетами», которые «выполняют какие-то зловещие миссии по «глубокому проникновению», ныряя на глубину более 500 метров в Атлантическом океане», сообщила газета The Sun. При этом отмечалось, что российские подлодки чаще всего не погружаются глубже 400 метров.

«Настрой российских военных уже несколько месяцев вызывает тревогу», — подчеркнул военный эксперт Брюс Джонс, упомянув «недавнее наращивание российской военной мощи на границе с Украиной».

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По его мнению, «последний шаг России с подлодками может быть направлен просто на то, чтобы «подразнить» НАТО и заставить страны-члены альянса понервничать».

«Но в любом случае это определенно означает эскалацию военных приготовлений русских. Следует особо отметить то факт, что теперь они уделяют особое внимание глубоководным операциям, наращивая таким образом скрытность действий своего подводного флота», — добавил эксперт.

В статье отмечается, что атомную стратегическую подводную лодку с ядерными баллистическими ракетами типа «Борей» называют самой смертоносной субмариной на планете. Она способна запускать 20 межконтинентальных атомных ракет «Булава» и может уничтожать целые города на удалении до 11 000 километров от места запуска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский журнал National Interest «напугал» своих читателей российским оружием, рассказав о российских атомных подводных лодках проекта «Борей». По словам обозревателя издания, даже если другие ядерные силы России будут уничтожены «при первом ударе», то ракеты с российских атомных подлодок проекта «Борей» способны сделать Соединённые Штаты «необитаемыми».