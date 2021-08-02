Астана, 2 августа, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Никола Пашиняна в связи с назначением на пост премьер-министра Армении. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе Токаева.

Emails.vlast.kz Касым-Жомарт Токаев

«Дальнейшая деятельность Никола Пашиняна на ответственном государственном посту будет способствовать устойчивому развитию и прогрессу Армении, а также расширению и углублению казахстанско-армянских отношений в двустороннем и многостороннем форматах», — говорится в сообщении.

Оказанное Пашиняну доверие является «ярким свидетельством широкой поддержки его курса, который направлен на обеспечение стабильности, единства и согласия в обществе, повышение благосостояния граждан, укрепление авторитета Армении на международной арене», — добавил Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа премьер-министром Армении назначен Никол Пашинян, которого ранее выдвинула на этот пост фракция армянского парламента «Гражданский договор». Советующий указ президента страны Армена Саркисяна обнародован на официальном сайте армянского лидера. До настоящего времени Пашинян являлся исполняющим обязанности главы правительства республики.