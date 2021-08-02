Москва, 2 августа, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Финансовые спекулянты продолжат пользоваться криптовалютами даже после того, как последние утратят свою анонимность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 августа заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал прогнозы о том, что к 2025 году анонимные криптовалюты исчезнут.

Pixabay.com Образцы криптовалюты

«Утрата криптовалютами своей анонимности не приведет к ликвидации криптовалют, хотя и уменьшит их популярность, — сказал Колганов. — Потому что криптовалюты используются не только как актив для анонимных расчетов, но и чисто для финансовых спекуляций. То есть для финансовых спекулянтов они по-прежнему останутся привлекательными, потому что криптовалюты обладают высокой волатильностью. Очень сильный размах колебаний их цен и это привлекает спекулянтов, желающих заработать как на повышении курса криптовалют, так и на падении».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов рассказал, продолжат ли государства бороться с криптовалютами.