Бишкек, 2 августа, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии задержали иностранца, активно занимавшегося вербовкой граждан республики в ряды террористов. Об этом сегодня, 2 августа, сообщили в ГКНБ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Киргизии

В ведомстве отмечают, что задержанный является активным функционером одной из международных террористических организаций, который по заданию зарубежных кураторов вербовал рекрутов среди религиозной части населения и последующей их отправкой в «горячие точки».

Также стало известно о том, что иностранец был объявлен в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений и скрывался от правосудия на территории Киргизии.

Сейчас киргизские спецслужбы пытаются установить личности сообщников задержанного вербовщика террористов.