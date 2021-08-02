Москва, 2 августа, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Несмотря на то, что Китай предпринял ряд демаршей против криптовалют, объемы их закупок на биржах происходят как раз в моменты работы азиатских рынков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 августа заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал прогнозы о том, что в скором будущем владельцы криптовалют должны будут проходить через процедуру идентификации.

Криптовалюта

«Пока я такую вероятность рассматриваю как довольно низкую, но не нулевую, — сказал Колганов. — Китай уже предпринял шаги к тому, чтобы вытеснить криптовалюты с внутреннего рынка. Но при этом есть странная закономерность, связанная с тем, что максимальные объемы закупок криптовалют на биржах происходят в момент работы азиатских рынков. Складывается такое впечатление, что Китай запрещает, а китайцы при этом скупают криптовалюты. Парадоксальная ситуация. Поэтому невозможно точно сказать о том, какой будет позиция государств в отношении криптовалют. Возможно, что, создавая собственные цифровые валюты, они начнут вытеснять криптовалюты. В первую очередь потому, что криптовалюты предоставляют возможность анонимных расчетов, которые невозможно отслеживать».

Хотя, как подчеркнул Колганов, до сих пор наблюдается скорее рост лояльности к криптовалютам.

«Если раньше их вообще не рассматривали в качестве легального платежного средства, то сейчас к ним отношение более терпимое», — пояснил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в будущем операции с криптовалютами будут обходиться дешевле, нежели в настоящее время.