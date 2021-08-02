Санкт-Петербург, , 15:58 — REGNUM Сотрудники ОАО «Метрострой» Санкт-Петербурга, которое в настоящий момент проходит процедуру банкротства, перейдут в новое АО «Метрострой Северной столицы». Об этом 2 августа сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов.

Максим Соколов (слева) и Владимир Шмидт (справа (цитата личной страницы Максима Соколова в «ВК») Vk.com

Как заметил Соколов, он лично поручился за выполнение всех обязательств по выплатам сотрудника «Метростроя». Кроме того, чиновник представил коллективу профсоюза петербургских метростроителей генерального директора АО «Метрострой Северной столицы» — Владимира Шмидта.

«Профессионал в своем деле, он имеет большой опыт работы в транспортном строительстве. Именно ему доверена непростая работа по бесшовному переходу уникального коллектива старого «Метростроя» в новый «Метрострой Северной столицы», — заметил Соколов.

Также вице-губернатор отметил, что в сентябре войдет в силу решение правительства РФ о наделении АО «Метрострой Северной столицы» статусом единственного исполнителя. Правительство Санкт-Петербурга имеет контрольный пакет акций, поэтому, как заверил Максим Соколов, весь переходный процесс будет «планомерным, продуманным и управляемым».

«Помимо финансовых и кадровых вопросов, будем оперативно решать проблему закупки стройматериалов, — заметил он. — У нас одна задача на всех — увеличение темпов строительства новых станций метро. Это невозможно без разворачивания дополнительных производственных мощностей, набора новых квалифицированных сотрудников. Здесь также большие надежды возлагаю на кадровый состав нынешнего «Метростроя» — их колоссальный опыт будет бесценен для молодежи».

Отметим, на сегодняшний день решение по переводу деятельности ОАО «Метрострой» в АО «Метрострой Северной Столицы» находится в компетенции правительства Российской Федерации. В соответствии с указом президента России, статус единственного поставщика присваивается по решению правительства РФ.

После получения статуса единственного поставщика АО «Метрострой Северной Столицы» сможет заключать государственные контракты на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Одной из приоритетных задач коллектива АО «Метрострой Северной Столицы» станет исполнение и завершение заключенных ранее ОАО «Метрострой» государственных контрактов по строительству метрополитена.

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