Ярославль, 2 августа, 2021, 15:52 — ИА Регнум. В Ярославской области родителям школьников начали выплачивать деньги для подготовки к новому учебному году. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миронов.

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«В помощь родителям региону выделено более 1,5 млрд рублей. По 10 тысяч рублей получат более 150 тысяч учеников независимо от дохода семьи. Основная часть средств будет выплачена уже в первые дни августа, чтобы времени на подготовку к школе было побольше», — рассказал губернатор.

Напомним, с инициативой выплат на подготовку к учебному году выступил Владимир Путин.