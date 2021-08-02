Москва, 2 августа, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Украина, конечно, может требовать от США всего, что ей придет в голову, но не факт, что кому-то её требования окажутся интересны, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина в НАТО

«Последние решения по «Северному потоку — 2» наглядно продемонстрировали, что отношения с Германией для США важнее, чем стремление вытеснить Россию с европейского газового рынка. Собственно, статус союзника вне НАТО США могли предоставить Украине давно, ещё во времена наиболее горячего противостояния вокруг Крыма и Донбасса, но этого тогда сделано не было, поскольку даже такой статус накладывает на США определенные обязательства, отвечать по которым может оказаться очень накладно. По сути, статус союзника вне НАТО это определенное понижения уровня притязаний даже для самой Украины. Ведя разговор о нем, украинские власти как бы соглашаются с тем, что в ближайшее время перспектив на вступление Северо-Атлантический Блок у страны нет. Но попытки привязать эту сдачу позиций к факту запуска «СП-2» выглядят довольно слабо. Фактически, все проекты обходных газопроводов и развития собственных портовых мощностей Россией, скорее, свидетельствуют о том, что планов интеграции территории стран Прибалтики и Украины в состав России в ближайшее время нет. Зачем было бы вкладываться в столь дорогие и долгосрочные проекты, если бы планировался захват этих территорий? То же, кстати, касается и Крымского моста», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, статус особого союзника вне НАТО могут потребовать у США в условиях достройки российского газопровода «Северный поток — 2» власти Украины, украинский политический эксперт Тарас Семенюк.

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