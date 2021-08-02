Вашингтон, 2 августа, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Релиз ролевой игры The Elder Scrolls VI состоится значительно позже, чем выход Fable и Avowed. Об этом 2 августа сообщает «Игромания», ссылаясь на интервью главы Xbox Фила Спенсера для издания IGN.

Игра The Elder Scrolls

По словам Фила Спенсера, сейчас команда Bethesda Game Studios работает над Starfield, поэтому релиза The Elder Scrolls VI придётся подождать. Он также добавил, что перед выходом TES VI игроки успеют насладиться новой частью Fable и ролевой игрой Avowed — а у них пока нет даже примерной даты релиза.

Ранее инсайдеры и журналисты сообщали, что Fable и Avowed должны выйти в 2023 году. Однако Microsoft пока официально не подтвердила эту информацию.