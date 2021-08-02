Улан-Батор, 2 августа, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Первый поезд с монгольским углем из месторождения «Шарын гол» отправился в Китай сегодня, 2 августа.

Peabody Energy, Inc Уголь

По данным пресс-службы Министерства горнорудной и тяжелой промышленности Монголии, первая партия отправлена в рамках договора о поставке энергетического угля.

Отметим, месторождение «Шарын гол», находящееся на территории аймака Дархан-Уул, было открыто советскими геологами в 1930-х годах. По результатам дополнительной разведке доказана перспективность месторождения, в 1958 году решено начать эксплуатацию. При экономической и технической помощи Советского Союза в 1958—1960 на месторождении проводились вскрышные работы и в 1961 году началась добыча угля.

После 1990-х, когда советские специалисты покинули страну, добыча резко сократилось. К моменту приватизации предприятия в 2003 году месторождение производило 600 тысяч тонн в год.

К 2010 году добыча увеличилась до 1 млн. тонн. Доказанные запасы месторождения составляет 146,3 млн тонн. В феврале 2021 года компания объявила, что шахта будет работать еще 100 лет.