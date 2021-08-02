Киев, , 15:52 — REGNUM Суд по делу главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука ведет себя предвзято — ведь в процессе, и в действиях следователей СБУ есть масса нарушений, но судья Сергей Вовк никак на них не реагирует.

Конституционный суд Украины Ccu.gov.ua

Об этом заявил политический эксперт Сергей Годный, комментируя последние события по делу лидера ОПЗЖ, в частности, решение апелляционного суда не стал менять меру пресечения в виде домашнего ареста для политика.

Эксперт, ссылаясь на заявления адвокатов Медведчука, заявил, что по этому делу нарушены процессуальный порядок, подсудность, сроки, а экспертизы — это не экспертизы. Кроме того, по одному из эпизодов, т.н. «секретному эпизоду», до сих пор нет ни материалов, ни доказательств.

Политолог привел информацию о том, что по оценке независимой экспертизы, Медведчук не причастен к тому, что ему пытаются инкриминировать.

«Экспертизы проведены и доказательства собраны СБУ, которая не имеет полномочия расследовать дело в отношении народного депутата. В основу подозрения положены четыре экспертизы, которые провели эксперты Института судебных экспертиз Службы безопасности Украины по заказу… Службы безопасности Украины. При этом, как подчеркнули адвокаты, следователи СБУ вообще не имели права заказывать экспертизы, поскольку дело в отношении народного депутата может расследовать только ГБР… Экспертизы СБУ некачественные. «Вероятно, это почерк Медведчука», «вероятно, это его голос», — то есть, даже сотрудники института СБУ не рискнули ничего однозначно утверждать, а указали, что их выводы носят вероятный характер. Экспертиза, которую поручили проводить независимым экспертам, установила, что Медведчук не причастен к тому, что ему пытаются инкриминировать», — подчеркнул эксперт.

В общем, зафиксированы конкретные нарушения при расследовании громкого политического дела, а также предвзятое поведение судьи Сергея Вовка. А все вместе это уже сегодня дает основания считать, что речь идет о политических репрессиях, а не о справедливом суде, отметил Годный.

Эксперт обратил внимание на заявления народных депутатов от ОПЗЖ, которые спрогнозировали, что все причастные к политическим репрессиям обязательно будут отвечать.

«Причем отвечать будут исполнители — все, кто ставил свою подпись под беззаконными решениями, кто озвучивал заведомо ложные обвинения, кто делал фальшивую экспертизу и прочие», — конкретизировал Годный, напомнив о печальной судьбе таких скандальных судей как Родион Киреев и Николай Чаус, которые принимали политические заказные решения.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сам Медведчук заявил, что все экспертизы в рамках уголовного производства по делу проведены с грубым нарушением действующего законодательства и не могут служить доказательствами его вины в суде. Лидера ОПЗЖ на Украине обвиняют в государственной измене по нескольким эпизодам, он приговорен к круглосуточному домашнему аресту до 7 сентября.