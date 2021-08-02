Кишинёв, 2 августа, 2021, 15:54 — ИА Регнум. В государственный бюджет Молдавии с января по июль 2021 года поступили налоги на сумму 26,4 млрд леев (около $1,5 млрд.), что на 17% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС).

Kakprosto.ru Налоги

Сообщается, что поступления на обязательное социальное страхование за отчётный период составили 9,2 млрд леев (около $0,5 млрд), что на 17,8% больше прошлогоднего показателя. Поступления в местные бюджеты выросли на 22,6% и достигли суммы в 3 млрд леев (около $170 млн).

Стоит отметить, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в конце июля пересмотрел прогноз экономического роста Молдавии и увеличил его с 3,5% до 4,5%. В отчете ЕББР говорилось, что на это сильно повлиял «исключительно высокий» рост объема средств, присылаемых в республику из-за рубежа в виде денежных передов.