Ньон, Швейцария, 2 августа, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Возможные соперники российских футбольных клубов «Сочи» и «Рубина» по раунду плей-офф квалификации Лиги конференций определились в результате жеребьёвки, прошедшей 2 августа в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

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В третьем квалификационном раунде Лиги конференций «Сочи» сыграет с сербским «Партизаном», а «Рубин» встретится с польским «Ракувом».

В случае выхода в раунд плей-офф «Сочи» будет играть с победителем пары «Санта-Клара» (Португалия) — «Олимпия» (Словения), а «Рубин» — с лучшим в паре РФШ (Латвия) — «Гент» (Бельгия).

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