Подлодка «Новосибирск» проекта «Ясень-М» завершила первый выход в море
Москва, 2 августа, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Атомная подводная лодка (АПЛ) «Новосибирск» проекта 885М «Ясень-М» завершила первый выход в море и вернулась в Северодвинск. Об этом сообщил 2 августа источник в оборонно-промышленном комплексе.
Пресс-служба МО РФ
АПЛ проекта «Ясень»
Субмарина проходила заводские ходовые испытания в Белом море. Они заняли месяц.
«2 августа АПЛ «Новосибирск» вернулась на завод «Севмаш», — рассказал источник ТАСС.
Передача АПЛ флоту намечена на конец 2021 года. Как сообщало ИА REGNUM, «Новосибирск» — первая серийная подлодка проекта 885М «Ясень-М», её спустили на воду в декабре 2019 года.
Читайте также: В Архангельской области спущен на воду новый подводный ракетный крейсер