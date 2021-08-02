Москва, 2 августа, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Атомная подводная лодка (АПЛ) «Новосибирск» проекта 885М «Ясень-М» завершила первый выход в море и вернулась в Северодвинск. Об этом сообщил 2 августа источник в оборонно-промышленном комплексе.

Пресс-служба МО РФ АПЛ проекта «Ясень»

Субмарина проходила заводские ходовые испытания в Белом море. Они заняли месяц.

«2 августа АПЛ «Новосибирск» вернулась на завод «Севмаш», — рассказал источник ТАСС.

Передача АПЛ флоту намечена на конец 2021 года. Как сообщало ИА REGNUM, «Новосибирск» — первая серийная подлодка проекта 885М «Ясень-М», её спустили на воду в декабре 2019 года.

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