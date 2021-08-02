Уфа, 2 августа, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Два уголовных дела по факту завышения объемов выполненных работ по госконтракту на строительство детского сада возбуждены в Башкирии. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

По версии следствия, в 2018 году при реализации нацпроекта «Демография» управление капитального строительства Башкирии заключило с ООО «ГеоСтрой» госконтракт на строительно-монтажные и пусконаладочные работы в строящемся детском дошкольном образовательном учреждении в Балтачевском районе. Следователи считают, что эти работы фирма выполнила не в полном объеме, при этом чиновники и подрядчик подписали акты о приемке выполненных работ и их стоимости. В результате работы были полностью оплачены.

«В результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей заказчиком и незаконных действий подрядчика завышена фактическая стоимость выполненных работ более чем на 3,2 млн рублей, тем самым бюджету государства причинен крупный имущественный ущерб», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным фактам были возбуждены дела по признакам халатности и мошенничества.

«Преступные факты были выявлены в ходе оперативно-розыскной деятельности сотрудников Управления ФСБ России по Башкирии», — сообщает пресс-службы ведомства.

Расследование дела продолжается.