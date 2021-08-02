Лондон, , 15:44 — REGNUM МИД Великобритании вызвал иранского посла Мохсена Бахарванда в связи с инцидентом с танкером Mercer Street в Аравийском море. Об этом говорится в заявлении британского внешнеполитического ведомства, распространённом 2 августа.

Здание Форин-Офис Adrian Pingstone

Бахарванда вызвали на встречу с заместителем министра иностранных дел, который курирует страны Ближнего Востока, Джеймсом Клеверли. Это стало реакцией «на беззаконную атаку на Mercer Street 29 июля».

Клеверли призвал власти Ирана немедленно прекратить действия, которые подрывают международную безопасность, и гарантировать свободу навигации в регионе. Лондон считает, что Тегеран «очень вероятно» несёт ответственность за произошедшее с танкером.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 30 июля в Аравийском море напали на танкер-химовоз Mercer Street. В результате атаки погибли два члена экипажа — граждане Румынии и Великобритании.

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