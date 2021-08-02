Москва, 2 августа, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Напомнить жителям России о социальной выплате в размере 250 тыс. рублей, конечно, нелишне, поскольку большинство граждан о возможности получения подобной выплаты не знают, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Cbr.ru/kaluga Кредитование малого и среднего бизнеса

«А если и слышали что-то о ней, то не очень представляют, как оформить эти выплаты и каким требованиям нужно соответствовать.

Возможно, требуется более активная рекламная кампания для того, чтобы проинформировать население о существовании такой возможности, причем с упором на простоту оформления через сайт госуслуг или в МФЦ.

Суммы, причитающиеся россиянам в рамках данной программы, конечно, нельзя назвать астрономическими, и вряд ли они подстегнут значительную часть населения к созданию новых бизнесов или вывода из тени уже существующих.

Но в качестве подспорья для тех, кто и так планировал развиваться в качестве малого предпринимателя или самозанятого лишними не будут», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра труда РФ Ольга Баталина заявила, что выплату в размере до 250 тыс. рублей на открытие своего дела могут получить жители России в рамках социального контракта.

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