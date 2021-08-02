Красногорск, 2 августа, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Более 10 млн ПЦР-исследований осуществили на территории Подмосковья. Об этом 2 августа сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.

Pskov.ru ПЦР-тестрирование на COVID-19

Как отметила зампред правительства — министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, ПЦР-тесты являются основным методом диагностики, который позволяет выявлять граждан с коронавирусной инфекцией.

«В Подмосковье в проведении исследований задействованы 18 лабораторий, включая 11 государственных. Только за сутки в регионе проводится порядка 30 тыс. ПЦР-исследований на COVID-19», — сказала Стригункова.