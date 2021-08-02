Ереван, , 15:45 — REGNUM Бывший первый заместитель министра обороны Армении Аршак Карапетян назначен главой оборонного ведомства республики. Советующий указ 2 августа подписал президент Армении Армен Саркисян.

Аршак Карапетян 1tv.am

«Назначить Аршака Карапетяна министром обороны Республики Армения», — говорится в указе, обнародованном пресс-службой армянского лидера.

При этом ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян освободил Карапетяна от должности первого заместителя главы минобороны Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что премьер-министром Армении назначен Никол Пашинян, которого ранее выдвинула на этот пост фракция армянского парламента «Гражданский договор».