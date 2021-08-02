Оренбург, 2 августа, 2021, 15:43 — ИА Регнум. В Оренбурге из-за природного пожара на территории Протопоповской рощи введён режим ЧС. Такое постановление подписал первый замглавы города Сергей Салмин, сообщает пресс-служба мэрии.

Лесной пожар

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Зона этого ЧС затрагивает границы территорий восьми дачных массивов, расположенных в роще.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар возник 1 августа. К утру 2-го его локализовали. На месте работают губернатор области Денис Паслер и другие высокопоставленные лица.