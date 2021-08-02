Mahindra представила тизер нового кроссовера XUV700
Нью-Дели, 2 августа, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Индийская компания Mahindra & Mahindra выпустила тизерное видео нового среднеразмерного кроссовера XUV700. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Модель индийской марки основана на новой безрамной «тележке». Пятидверный кроссовер XUV700 имеет кузов типа «универсал».
На представленных ранее фотографиях модели можно рассмотреть необычные выштамповки на боках модели, необычной формы фары и фонари, а также выдвижные ручки дверей.
По предварительной информации, новинка получит бензиновый и дизельный турбодвигатели. Первый будет иметь объем 2,0 л и мощность 200 л. с., а дизельный 2,2-литровый агрегат будет выдавать 185 л. с. В качестве трансмиссии предусмотрена шестиступенчатая МКПП или шестискоростной гидромеханический «автомат» Aisin.
Ожидается, что новая модель Mahindra XUV700 будет представлена в августе 2021 года. Данный кроссовер будет конкурировать с кроссовером Tata Safari, который был представлен в начале текущего года.
Ранее стало известно, что индийская компания Mahindra планирует представить в России купе-кроссовер Mahindra XUV900.
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