Нью-Дели, 2 августа, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Индийская компания Mahindra & Mahindra выпустила тизерное видео нового среднеразмерного кроссовера XUV700. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Mahindra Mahindra XUV700

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Модель индийской марки основана на новой безрамной «тележке». Пятидверный кроссовер XUV700 имеет кузов типа «универсал».

На представленных ранее фотографиях модели можно рассмотреть необычные выштамповки на боках модели, необычной формы фары и фонари, а также выдвижные ручки дверей.

По предварительной информации, новинка получит бензиновый и дизельный турбодвигатели. Первый будет иметь объем 2,0 л и мощность 200 л. с., а дизельный 2,2-литровый агрегат будет выдавать 185 л. с. В качестве трансмиссии предусмотрена шестиступенчатая МКПП или шестискоростной гидромеханический «автомат» Aisin.

Ожидается, что новая модель Mahindra XUV700 будет представлена в августе 2021 года. Данный кроссовер будет конкурировать с кроссовером Tata Safari, который был представлен в начале текущего года.

Ранее стало известно, что индийская компания Mahindra планирует представить в России купе-кроссовер Mahindra XUV900.

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