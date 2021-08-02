Москва, , 15:40 — REGNUM Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк, заявляя, что Россия якобы провоцирует Соединенные Штаты на удар в Черном море, высказывается в духе привычной для Вашингтона риторики, пытаясь в очередной раз «свалить с больной головы на здоровую», считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что же касается заявлений адмирала Берка — возможно, мы видим попытку за счет русофобской истерии закамуфлировать истинные намерения стран НАТО по эскалации ситуации в Черноморском бассейне. Это не просто словесное бряцание оружием, это крайне деструктивные и опасные высказывания», — рассуждает Слуцкий в ТГ-канале.

По его мнению, слова Берка особенно диссонируют на фоне недавнего инцидента с вторжением британского эсминца в территориальные воды РФ — тогда российские пограничники профессионально и выверено пресекли именно то, что называется «провокацией».

"Мы и впредь будем охранять государственную границу и давать жесткий отпор всем, кто попытается ее нарушить», — подчеркнул глава комитета.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, адмирал США Роберт Берк заявил, что Россия «провоцирует» Америку ударить первыми, но отметил, что этого не случится, если не будет провокаций, пишет издание Business Insider. В МИД России считают, что напряженность в регионе усиливается из-за того, что США наращивают военное присутствие в непосредственной близости от российских рубежей.

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