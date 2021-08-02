Москва, 2 августа, 2021, 18:44 — ИА Регнум. Исполнитель Егор Крид представил клип на песню «Автомат». Ролик со 2 августа доступен на YouTube-канале музыканта.

Виталий Багров Егор Крид

За несколько часов после выхода клипа его посмотрели более 320 тыс. человек, а 39 тыс. из них поставили видео отметку «нравится». Благодаря этому ролик попал в тренды русскоязычного YouTube.

ИА REGNUM напоминает, что в записи композиции «Автомат» принял участие рэпер Гуф. Песня вошла в последний альбом Крида под названием Pussy Boy.