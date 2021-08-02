Красногорск, 2 августа, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Запуск консультационного пункта центральной диспетчерской Красногорска позволил снизить нагрузку на бригады скорой медицинской помощи. Об этом 2 августа заявила зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства.

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«Всего работает 1 консультант в смену, всего проведено 3 тыс. консультаций. И в 70% случаев выезд бригады не потребовался», — сказала Стригункова.

Также она отметила, что до осени планируется увеличить число консультантов до пять человек в смену, что позволит еще больше снизить нагрузку на скорую помощь.