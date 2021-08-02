Элиста, 2 августа, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Имя родственницы одного из чиновников правительства Калмыкии обнаружено в списках на зачисление в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) — за счёт правительства региона. По неподтверждённой информации, речь идёт о дочери руководителя администрации главы Калмыкии.

Иван Соболев ИА Красная Весна МГИМО

Список на зачисление в вуз, в котором указана полная тёзка дочери Чингиса Берикова, появился в телеграм-канале «Бумба». Согласно скриншоту, обучение в одном из лучших вузов России ляжет на плечи республиканского правительства. Какой факультет выбрала студентка, не уточняется.

ИА REGNUM не располагает официальным комментарием по данной ситуации.

Отметим, что обучение в МГИМО по программам бакалавриата на платной основе составляет примерно 600 тыс. рублей в год. Полная стоимость обучения превышает 2 млн рублей.