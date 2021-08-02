Бордо, Франция, 2 августа, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Участник распавшегося электронного дуэта Daft Punk Тома Бангальтер примет участие в постановке балета.

Электронная музыка

Согласно информации на официальном портале Национальной оперы Бордо, один из популяризаторов жанра диско-хаус вовлечен в совместную работу с балетной труппой хореографа Анжелена Прельжокажа, который выступит в роли режиссера постановки. Тома Бангальтер ответственен за партитуру балета, она будет исполнена Национальным оркестром Аквитании. Совместный проект получил название «Mythologies».

«Анжелен Прельжокаж исследует современные ритуалы и основные мифы, которые формируют коллективное воображение», — написано в пресс-релизе Национальной оперы Бордо.

Премьера балета состоится в июле 2022 года в Большом театре Бордо.

Напомним, что электронный хаус-дуэт Daft Punk, состоявший из Тома Бангальтера и Ги-Мануэль де Омем-Кристо, объявил о своем распаде 22 февраля. За 28-летнюю историю коллектива музыканты выпустили четыре студийных альбома.