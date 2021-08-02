Архангельск, 2 августа, 2021, 15:34 — ИА Регнум. В Архангельской области начали выплачивать единовременное пособие для школьников. Десять тысяч рублей уже полечили родители 140 492 детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Э. Клаус «Богатство и бедность» 1880

«В настоящее время подано 167 тысяч заявлений на получение данного пособия. Деньги будут перечисляться семьям по мере поступления заявлений. Документы на выплату необходимо подать на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда», — сообщила заместитель председателя регионального правительства Олеся Старжинская.

Как сообщало ИА REGNUM, пенсионный фонд России планирует осуществить выплаты на 17 млн детей, которые уже учатся в школе или пойдут в неё на следующий год при условии, что до 1 сентября 2021 года им исполнится шесть лет.