Красногорск, 2 августа, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Профилактику профессионального выгорания медицинских работников могут ввести в Московской области. Об этом 2 августа заявил главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов на заседании регионального правительства.

(сс) mos.ru. Евгений Самарин Врач

По его словам, из-за высокой нагрузки многие медработники выгорают эмоционально. Врач предложил бороться с этим явлением.

«Мы приглашали коуч-тренера, психолога. На полгода число обращений сильно снизилось. Хотелось бы предложить на уровне области такие мероприятия предусмотреть, потому что это очень важно», — сказал Осипов.