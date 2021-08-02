Симферополь, 2 августа, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Впервые более 1,2 млн пассажиров за месяц обслужил международный аэропорт «Симферополь», сообщили 2 августа в пресс-службе аэропорта.

ИА REGNUM Аэропорт Симферополь

В июле 2021 года аэропорт столицы Крыма принял и отправил 1 216 143 человек — это на 40% больше показателей июля 2019 года. За месяц пассажиропоток на 50 тыс. человек превысил предыдущий рекорд, зафиксированный в августе 2020 года.

Больше всего пассажиров в июле 2021 года аэропорт обслужил в последний день месяца, 31 июля — 44 385 человека. Во втором месяце лета 2021 года самыми популярными направлениями стали Москва и Санкт-Петербург, а также Екатеринбург, Казань и Новосибирск. Всего в июле 2021 года аэропорта «Симферополь» принял и отправил 7 880 рейсов.